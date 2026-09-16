Javier Aguirre negocia su llegada al Valencia tras su paso con México en el Mundial de 2026

Javier Aguirre se encuentra en negociaciones muy avanzadas para convertirse en el nuevo director técnico del Valencia CF, marcando su eventual regreso a LaLiga de España. Tras concluir de forma destacada su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el experimentado estratega emergió como la opción principal para la directiva che, que busca urgentes soluciones tras destituir a Carlos Corberán.

El conjunto de Mestalla atraviesa por un periodo convulso tras un complicado arranque de temporada en el balompié español. La salida de Corberán se dio tras conseguir únicamente un punto en cinco partidos. Pese a sumar una reciente victoria ante el Deportivo Alavés para alcanzar cuatro unidades en seis fechas, la cúpula valencianista considera urgente contratar a un entrenador experimentado de jerarquía.

Tras una exitosa Copa del Mundo 2026

El timonel mexicano de 67 años llega respaldado por su trabajo reciente con el combinado tricolor, al cual asumió a mediados de 2024. En este ciclo de dos años, Aguirre conquistó la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf, finalizando su vínculo tras disputar la Copa del Mundo. Su reputación como gestor eficiente lo mantiene vigente en el futbol internacional.

Las pláticas entre la directiva blanquinegra y los representantes del 'Vasco' avanzaron luego de explorar opciones como Ernesto Valverde. El nuevo director deportivo Braulio Vázquez ve en el mexicano al perfil idóneo para liderar la reestructuración. Aunque se informó sobre el viaje del estratega a España, ambas partes sostienen que todavía faltan importantes detalles económicos y contractuales por afinar.

Un nuevo reto en el campeonato ibérico

De concretarse su llegada, Valencia se convertirá en el séptimo club español en la vasta trayectoria del técnico azteca. Previamente, Aguirre dirigió a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. En estos equipos destacó por salvar plantillas en situaciones de peligro y por alcanzar la final de la Copa del Rey con el cuadro balear en 2024.

La meta de la cúpula che es cerrar el fichaje durante las próximas semanas para aprovechar la pausa de la fecha FIFA. Así, Javier Aguirre asumiría el compromiso de estabilizar al vestidor, evitar el descenso y encaminar al histórico equipo en lo que se perfila como uno de los desafíos más exigentes e interesantes de su vasta carrera en los banquillos.