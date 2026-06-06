Jeep invade zona peatonal del Malecón de Mazatlán; detienen al conductor

Un conductor terminó detenido en Mazatlán, Sinaloa, luego de ingresar con una camioneta Jeep Grand Cherokee a una zona peatonal del Malecón, uno de los puntos turísticos más concurridos del puerto.

El hecho ocurrió durante la tarde de este sábado 6 de junio y rápidamente llamó la atención de turistas, deportistas y personas que caminaban por el paseo costero, pues la unidad fue captada avanzando y posteriormente detenida en un área destinada exclusivamente al tránsito peatonal.

De acuerdo con medios locales, se trataba de una camioneta Jeep Grand Cherokee color verde, la cual permaneció sobre el Malecón y bloqueó parcialmente el paso de peatones, quienes tuvieron que rodear el vehículo para continuar su camino.

No era estacionamiento

La escena generó molestia entre quienes se encontraban en la zona, no solo por el ingreso indebido del vehículo, sino porque el conductor habría descendido de la unidad para realizar necesidades fisiológicas en plena vía pública.

El Malecón de Mazatlán es utilizado diariamente por familias, corredores, ciclistas y turistas, por lo que la presencia de la camioneta en el área peatonal provocó cuestionamientos sobre cómo logró ingresar hasta ese punto y permanecer ahí durante varios minutos.

Termina en Barandilla

Tras la difusión de videos y fotografías en redes sociales, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para atender el reporte.

El conductor fue detenido y trasladado al Tribunal de Barandilla, donde se determinaría su situación administrativa por las faltas cometidas.

La camioneta también fue asegurada y llevada a una pensión vehicular, mientras se realizan los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer los datos generales del detenido ni el monto de las posibles sanciones que podría enfrentar por ingresar con el vehículo a una zona prohibida y alterar el orden en uno de los espacios públicos más representativos de Mazatlán.