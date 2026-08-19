Jefe de la DEA llama a García Harfuch ‘socio de confianza’ y ‘buen amigo de Estados Unidos’

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, destacó la relación de cooperación que mantiene con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, a quien calificó como un “socio de confianza” y un “buen amigo de Estados Unidos”.

Las declaraciones se dieron durante la primera jornada de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina, con la participación de representar a más de cien países.

Cooperación entre México y Estados Unidos

El director de la DEA señaló que García Harfuch entiende los riesgos que representan las organizaciones criminales que operan a través de las fronteras, así como la necesidad de que los gobiernos tengan una coordinación constantes para hacerles frente.

Algunos de los aspectos que destacó son el intercambio de información de inteligencia, la identificación y detención de objetivos prioritarios, la interrupción de cadenas de suministro de drogas, y el debilitamiento de las estructuras de los grupos criminales.

Cole también se refirió al atentado que García Harfuch sufrió en 2020, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y fue atacado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario estadounidense relató que, a pesar del ataque, García Harfuch regresó a sus funciones y continuó trabajando contra las organizaciones criminales.

“Secretario Harfuch, amigo, gracias por tu liderazgo, tu amistad y colaboración (…) Más de cien países aprecian que estés aquí”, expresó en su intervención.

Harfuch destaca resultados en estrategia de seguridad

Durante su participación, García Harfuch destacó la importancia de mantener la cooperación internacional, aunque señaló que debe desarrollarse bajo los principios de reciprocidad y respeto a la soberanía de cada país.

“México seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo principios claros: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía”, afirmó.

El secretario, de igual manera, presentó algunos de los resultados que, aseguró, se han obtenido durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Según las cifras expuestas por Harfuch, el promedio diario de homicidios pasó de 86 en septiembre de 2024 a 42 durante julio de 2026, lo que representa una reducción de 51 por ciento.

El funcionario también informó que, durante la actual administración, se han asegurado 32 mil 800 armas de fuego, de las cuales 80 por ciento habría provenido de Estados Unidos.

En cuanto a drogas, indicó que se han asegurado 518 toneladas desde el inicio del gobierno de Sheinbaum, destacando el traslado a Estados Unidos de 92 objetivos de alto impacto.

Destacan acciones en frontera norte

García Harfuch también habló sobre la Operación Frontera Norte, implementada a partir de un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Como parte de la estrategia, fueron desplegados 10 mil elementos de Guardia Nacional en la frontera norte, lo que, según cifras presentadas por el secretario, ha permitido detener a 17 mil personas y asegurar más de 11 mil armas de fuego, más de 2 millones de cartuchos y 176 toneladas de droga

“Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actúan juntos con inteligencia y compromiso sostenido”, reiteró.

Y sostuvo que México mantendrá la colaboración con sus socios internacionales, mientras que Terry Cole destacó la relación que existe actualmente entre autoridades de ambos países.