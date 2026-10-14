Jeila Fullerton cobra gran fuerza como posible refuerzo extranjero de Coronelas de Durango

Tras ratificar los regresos de Fernanda Bañuelos y la argentina Victoria Caballero, además de incorporar a contrataciones como Meredith Hohnbaum y Amelia Van Der Werff, Coronelas de Durango difundió pistas en redes sobre su nuevo refuerzo extranjero. Aunque el club guarda reserva, las señales apuntan a que Jeila Fullerton será la nueva pieza del plantel para la Liga de Voleibol Profesional.

¿Quién es Jeila Fullerton?

Nacida el 9 de julio de 2003 en Kissimmee, Florida, Fullerton es una receptora-atacante de 23 años y 1.75 metros de estatura egresada de Tohopekaliga High School. Sobre la duela se distingue por su potencia en el remate por banda, salto vertical efectivo y notable solvencia en la recepción de servicio y defensa de campo dentro de la rotación titular.

En la División I de la NCAA debutó en 2021 con Mississippi Valley State antes de unirse a las Little Rock Trojans en Arkansas. En el circuito universitario fue MVP del Lion Invitational 2024 y lideró el ataque con 332 remates efectivos (3.16 por set, cuarta mejor marca de la Ohio Valley Conference), registrando duelos de hasta 19 ataques convertidos y 17 excavaciones defensivas.

En el voleibol profesional internacional dio el salto al continente europeo con el Oriveden Ponnistus (OrPo) en la Mestaruusliiga de Finlandia. Posteriormente registró breves pasajes por el Anorthosis Famagusta en Chipre y el TJ Sokol Šternberk en la Extraliga de la República Checa, donde adquirió fogueo constante ante bloqueos de gran envergadura y esquemas tácticos de alta exigencia.

¿Una nueva bomba llega a Durango

De concretarse la operación, Fullerton aportará un perfil determinante en la rotación exterior de las Coronelas, brindando volumen de anotación por las puntas y firmeza en la primera línea. Su versatilidad respondería a la necesidad del cuerpo técnico de contar con variantes ofensivas en momentos de alta presión y potenciar la estructura colectiva de la escuadra.

Si bien la directiva maneja el movimiento bajo cautela como un rumor inminente a falta del comunicado oficial, el entorno del equipo da por muy avanzada la transacción. Jeila Fullerton se perfila así como la pieza clave para apuntalar el roster y sostener las altas aspiraciones de título del voleibol duranguense en el circuito nacional.