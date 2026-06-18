Jelly Roll enfrenta problemas de salud mientras crecen los rumores sobre su divorcio con Bunnie XO

El cantante estadounidense Jelly Roll volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que salieran a la luz detalles sobre una reciente hospitalización ocurrida apenas unos días antes de que se conociera su proceso de divorcio con la influencer y conductora Bunnie XO.

La noticia ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes en cuestión de días pasaron de preocuparse por el estado de salud del artista a seguir de cerca una de las rupturas más comentadas del mundo del entretenimiento en Estados Unidos.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con diversos reportes, Jelly Roll tuvo que recibir atención médica debido a una fuerte infección en los senos nasales mientras se encontraba en plena gira. El problema provocó inflamación en su rostro y afectó su capacidad para cantar, obligándolo incluso a ausentarse parcialmente de una presentación.

El propio cantante compartió detalles de la situación en redes sociales, donde explicó que la infección fue lo suficientemente severa como para requerir tratamiento médico especializado. Durante ese periodo recibió medicamentos para controlar la inflamación y poder continuar con sus compromisos profesionales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el respaldo que recibió por parte de Post Malone, con quien comparte gira . Según relató Jelly Roll, el intérprete le envió flores y mensajes de apoyo mientras se recuperaba, un gesto que agradeció públicamente.

Aunque en ese momento la atención estaba centrada únicamente en su estado físico, días después comenzaron a surgir informaciones que revelaban una situación personal mucho más compleja.

El divorcio que sorprendió a sus seguidores

A mediados de junio trascendió que Jelly Roll presentó una solicitud de divorcio para poner fin a su matrimonio con Bunnie XO, con quien mantenía una relación desde hace casi una década. Documentos judiciales indican que la petición fue presentada en Tennessee bajo el argumento de “diferencias irreconciliables”.

La pareja se había convertido en una de las más populares dentro de la música country y el entretenimiento digital. A lo largo de los años compartieron públicamente numerosos momentos de su vida juntos, incluyendo renovaciones de votos matrimoniales y proyectos familiares.

Sin embargo, reportes recientes señalan que ambos atravesaban diferencias relacionadas con sus estilos de vida y prioridades personales, factores que habrían contribuido al desgaste de la relación.