Jensen Huang fue reinstalado este lunes como presidente ejecutivo (CEO), presidente de la compañía y miembro del consejo de administración de NVIDIA, apenas 11 días después de haber abandonado el cargo en medio de una crisis que sacudió a una de las empresas más valiosas del mundo. La decisión fue aprobada por unanimidad por el consejo, que argumentó haber recuperado la confianza en la capacidad de liderazgo del fundador tras una serie de reuniones y consultas con autoridades del gobierno de Estados Unidos.

La polémica que llevó a su salida

La salida de Huang se produjo después de que trascendieran acusaciones relacionadas con múltiples relaciones extramaritales, incluida una con Alice Huang, señalada en reportes periodísticos como presunta colaboradora de los servicios de inteligencia chinos. El caso derivó en cuestionamientos sobre el cumplimiento del código de conducta corporativo y en una investigación interna encabezada por directores independientes.

Sin embargo, el consejo de NVIDIA modificó su postura tras recibir información de altos niveles del gobierno estadounidense, concluyendo que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional. La empresa confirmó además que la investigación independiente continuará, aun con el directivo nuevamente al frente del fabricante de chips líder en inteligencia artificial.

Efectos en el mercado global

La reacción de los mercados fue inmediata. Las acciones de NVIDIA llegaron a dispararse alrededor de 33% durante la jornada posterior al anuncio, recuperando en cuestión de horas buena parte del terreno perdido desde que estalló el escándalo. Analistas consultados por Reuters interpretaron el movimiento como una muestra del enorme peso que Huang mantiene entre inversionistas, clientes y socios estratégicos de la compañía.

El episodio también dejó al descubierto la fuerte dependencia de NVIDIA respecto a su fundador. Durante su ausencia, la directora financiera Colette Kress asumió como directora ejecutiva interina, mientras empleados, accionistas y figuras influyentes del sector tecnológico impulsaban públicamente campañas para exigir el retorno de Huang. Algunas iniciativas reunieron cientos de miles de apoyos en apenas unos días.

¿Se acabó el escándalo?

Más allá del relevo, la crisis dista de haber terminado. NVIDIA confirmó la creación de un comité especializado en seguridad nacional y control de exportaciones, además de la futura incorporación de un director de cumplimiento normativo. La compañía también enfrenta investigaciones y revisiones relacionadas con sus operaciones y controles internos, lo que mantiene la atención de reguladores y mercados pese al regreso de la figura que construyó el imperio de la inteligencia artificial.