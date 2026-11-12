Jessica Itzel fue hallada en fosa en Durango, pero tardaron 14 años en identificarla; hoy la recuerdan

A un año de que sus familiares recibieron sus restos, el colectivo y asociación civil Buscando Emilios recordó el caso de Jessica Itzel, una joven que fue localizada sin vida en una fosa clandestina en Durango desde 2011, pero cuya identidad tardó 14 años en ser confirmada.

A través de una publicación en redes sociales, el colectivo recordó la historia de Jessica y señaló las omisiones institucionales que prolongaron durante años la incertidumbre de su familia, que continuó buscándola sin saber que su cuerpo ya había sido encontrado.

Desaparición y hallazgo de sus restos

La historia comenzó en febrero de 2011, cuando Jessica Itzel desapareció en el estado de Durango. Tres meses despúes, en mayo de ese mismo año, su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina ubicada en la colonia San Vicente.

Sin embargo, el hallazgo no significó que sus familiares dieran con su paradero, pues sus restos fueron enviados a una fosa sin que se lograra establecer su identidad.

De esta manera, mientras su madre y sus seres queridos continuaban con la búsqueda, Jessica permanecía sin ser identificada, a pesar de que ya había sido localizada por las autoridades.

Permaneció 14 años sin ser identificada

El tiempo pasó sin que su familia recibiera una respuesta sobre lo ocurrido. Durante 14 años, sus seres queridos mantuvieron la esperanza de encontrarla, sin imaginar que sus restos se encontraban desde 2011 en una fosa.

Fue hasta 2025 cuando finalmente se logró confirmar la identidad de Jessica Itzel, después de un largo periodo en el que permaneció sin ser reconocida.

Para Buscando Emilios, la situación es una de las consecuencias más graves de las deficiencias en los procesos de identificación humana, pues una persona puede ser localizada, pero si no se logra establecer quién es, sus familiares continúan sin conocer su destino.

"Fueron 14 años sin una identificación que permitiera devolverle su nombre y reunirla con su familia", señaló la asociación en su publicación.

Su familia recibió sus restos hasta noviembre de 2025

Una vez confirmada su identidad, el 12 de noviembre de 2025 sus familiares recibieron los restos de Jessica Itzel, poniendo fin a 14 años de incertidumbre sobre su paradero.

Este 12 de noviembre de 2026 se cumple un año de la entrega, una fecha que el colectivo aprovechó para recordar su historia y reconocer el sufrimiento que enfrentaron su madre y sus seres queridos durante todo ese tiempo.

La asociación señaló que la entrega de los restos no borra los años de espera ni las preguntas que quedaron pendientes para la familia, pues tuvo que pasar más de una década para conocer la verdad que, de acuerdo con el colectivo, pudo haberse esclarecido mucho antes.

Piden que ninguna otra familia pase por lo mismo

A partir de este caso, Buscando Emilios hizo un llamado a las autoridades para mejorar los procedimientos de identificación humana y evitar que otros cuerpos permanezcan durante años sin ser reconocidos, mientras sus familiares continúan buscándolos.

Entre sus exigencias se encuentran garantizar procesos dignos, eficaces y transparentes, revisar los registros existentes y fortalecer a las instituciones encargadas de identificar a las personas fallecidas.

Asimismo, el colectivo recordó que Jessica Itzel no debe ser vista únicamente como un expediente o una cifra, sino como una mujer, una hija y una persona cuya historia merece ser recordada.

"Porque localizar no es lo mismo que identificar. Porque identificar también es devolver la dignidad", expresó la asociación.

Finalmente, pidió que lo ocurrido no se repita y que ninguna otra familia tenga que pasar años buscando a una persona que ya fue localizada, pero que permanece sin identidad.