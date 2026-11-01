Jet privado se estrella y destruye casa rodante en Florida; autoridades reportan 9 muertos | VIDEO

Un jet privado valuado en 2 millones de dólares se estrelló contra un parque de casas rodantes en el sur de Florida, aparentemente destruyendo al menos una caravana en una enorme bola de fuego, reportaron medios locales.

Las autoridades afirmaron que el accidente dejó 9 personas muertas.

Según informó Aviation 24/7, la aeronave, que se cree que es un Learjet 60 valorado en 2 millones de dólares, chocó contra un árbol y derribó cables de alta tensión en un accidente tan fuerte que sonó como un misil poco después de la 1 de la tarde en Greenacres, condado de Palm Beach.

El accidente fue descrito como un "incidente con múltiples víctimas" por el Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Palm Beach, aunque no se dieron más detalles sobre cuántas personas se encontraban en la aeronave en ese momento o en la casa rodante.

El lugar del suceso se encuentra cerca de varios comercios.

Jet privado se dirigía a las Bahamas

El secretario de Transporte, Sean Duffy, detalló en X que "a las 12:50 PM ET, un Learjet 60 se estrelló en un vecindario cerca de Cresthaven, Florida. Todas las nueve personas a bordo murieron".

Agregó que la aeronave despegó de Austin, Texas, y se dirigía a las Bahamas", además, la Administración Federal de Aviación (FAA) "está enviando un equipo al lugar para apoyar la investigación" de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El video del accidente mostró la aeronave cayendo en picada y luego estallando en una enorme bola de fuego cerca de una carretera principal, a escasos centímetros de los vehículos que pasaban. El impacto dejó un enorme cráter en el pavimento, del cual brotaban llamas cerca de un poste de electricidad.

En las imágenes se ven trozos de pavimento envueltos en llamas mientras la gente se agolpa, expresando su asombro al ver que el fuego había caído a pocos metros de las casas. Una densa columna de humo negro salía del agujero, flotando entre las palmeras que se mecían. Se desconoce si una tormenta contribuyó al percance.

El lugar del accidente se encuentra a unos seis kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, que a principios de este año fue rebautizado en honor al presidente Donald Trump. Trump estuvo en West Palm Beach hoy temprano, pero partió del aeropuerto en el Air Force One poco más de una hora antes del accidente.