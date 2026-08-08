Jeter Martínez prepara su regreso con Bradenton tras paso por lista de lesionados

El pitcher duranguense Jeter Martínez está cerca de volver a subir al montículo con los Bradenton Marauders, luego de permanecer fuera de actividad durante las últimas semanas debido a su ingreso a la lista de lesionados de siete días.

Bradenton colocó al lanzador derecho en la lista de lesionados el pasado 30 de julio, con efecto retroactivo al 23 de julio, movimiento que frenó temporalmente la participación del mexicano durante una temporada en la que se ha mantenido como uno de los brazos utilizados dentro de la rotación del equipo filial Clase A de los Pittsburgh Pirates.

¿Cuándo volverá el duranguense?

Ahora, todo apunta a que Martínez podría reaparecer este domingo 9 de agosto, cuando Bradenton dispute el último compromiso de su serie en casa contra los Fort Myers Mighty Mussels. De concretarse su participación, Fort Myers no será un rival desconocido para el joven originario de Durango. Precisamente ante los Mighty Mussels consiguió una de sus victorias más recientes.

El pasado 12 de julio, Martínez fue el pitcher ganador en el triunfo de Bradenton por 5-2 sobre Fort Myers. Aquella victoria permitió a los Marauders cerrar de buena manera una serie en la que consiguieron imponerse en varios de los enfrentamientos ante la novena afiliada a los Minnesota Twins.

Bradenton continúa su calendario en agosto

Los Marauders se encuentran actualmente disputando una serie de seis encuentros ante Fort Myers en LECOM Park , programada del 4 al 9 de agosto. Después del juego dominical, Bradenton continuará su calendario a partir del martes 11 con otra serie como local, ahora frente a los Lakeland Flying Tigers.

Para Jeter Martínez, el cierre ante los Mighty Mussels podría marcar el comienzo de una nueva etapa en su temporada, con poco menos de un mes de calendario por delante para recuperar innings y seguir sumando experiencia dentro del sistema de ligas menores de los Pittsburgh Pirates.