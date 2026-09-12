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ACCIDENTES

Jinete cae de su caballo y muere horas después en el ISSSTE Durango

La víctima tenía 53 años de edad.

Jinete cae de su caballo y muere horas después en el ISSSTE Durango

Jinete cae de su caballo y muere horas después en el ISSSTE Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre perdió la vida la tarde de este sábado en el área de Urgencias del ISSSTE, en la ciudad de Durango, a consecuencia de las lesiones que sufrió tras caer de un caballo.

El fallecido fue identificado como Juan Manuel Navarro Salinas, de 53 años de edad, quien había ingresado a dicho hospital desde las 14:00 horas del viernes 11 de septiembre para recibir atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el hombre había sufrido una caída de un caballo, accidente que le provocó lesiones de consideración y por las cuales fue necesario mantenerlo bajo atención médica.

Sin embargo, durante este sábado su estado de salud se complicó y aproximadamente a las 06:30 horas personal médico confirmó que Juan Manuel había dejado de contar con signos vitales, por lo que se notificó del fallecimiento a las autoridades.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso y ordenó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente, así como determinar mediante los estudios respectivos la causa formal del fallecimiento.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ACCIDENTES caídas horas, hombre, lesiones, atención

               

                
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