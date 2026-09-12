Jinete cae de su caballo y muere horas después en el ISSSTE Durango

Un hombre perdió la vida la tarde de este sábado en el área de Urgencias del ISSSTE, en la ciudad de Durango, a consecuencia de las lesiones que sufrió tras caer de un caballo.

El fallecido fue identificado como Juan Manuel Navarro Salinas, de 53 años de edad, quien había ingresado a dicho hospital desde las 14:00 horas del viernes 11 de septiembre para recibir atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el hombre había sufrido una caída de un caballo, accidente que le provocó lesiones de consideración y por las cuales fue necesario mantenerlo bajo atención médica.

Sin embargo, durante este sábado su estado de salud se complicó y aproximadamente a las 06:30 horas personal médico confirmó que Juan Manuel había dejado de contar con signos vitales, por lo que se notificó del fallecimiento a las autoridades.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso y ordenó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente, así como determinar mediante los estudios respectivos la causa formal del fallecimiento.