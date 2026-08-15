Jinete no logra controlar a su caballo y embiste a un vehículo en Nuevo Ideal | VIDEO

Momentos de tensión se registraron durante una cabalgata realizada como parte del arranque de las festividades locales, luego de que uno de los caballos que participaba en el recorrido aparentemente se desbocara y terminara impactándose contra un vehículo.

Caballo termina impactando contra vehículo

De acuerdo con la información disponible, el caballo habría perdido el control durante el desarrollo de la cabalgata y, pese a los intentos por contenerlo, terminó embistiendo un vehículo, ocasionándole daños materiales .

Tras el impacto, varios de los asistentes se acercaron al sitio para conocer lo ocurrido, mientras los participantes del recorrido intentaban controlar la situación y evitar que se presentara otro incidente.

Hasta el momento, de manera extraoficial se habla sobre una pierna rota por parte del jinete del caballo aunado a un par de cortadura sobre el animal, sin embargo aún así falta una confirmación oficial. Los principales daños reportados habrían sido materiales en la unidad contra la que terminó golpeándose el animal.

Incidente genera tensión

El percance llamó especialmente la atención debido a que ocurrió durante el recorrido inaugural de las celebraciones, una actividad que tradicionalmente reúne a numerosos jinetes, familias y espectadores.

Las cabalgatas suelen desarrollarse con la participación de decenas de caballos y recorren diferentes calles o caminos de la localidad , por lo que cualquier situación en la que uno de los animales pierda el control puede representar un riesgo tanto para sus jinetes como para quienes observan el contingente.

Luego de lo sucedido, el incidente quedó principalmente en daños materiales, una lesión y momentos de alarma entre los presentes, mientras continuaban las actividades contempladas como parte de las festividades.

Las circunstancias exactas que provocaron que el caballo se desbocara no han sido detalladas, por lo que se desconoce si algún ruido, movimiento entre la multitud u otro factor habría provocado que el animal reaccionara de manera inesperada.