Joaquín Cosío pospone conversatorio en el Festival de Cine Mexicano Dolores del Río 2026, ¿qué dijo?

El conversatorio que el actor Joaquín Cosío ofrecería como parte de las actividades del Festival de Cine Mexicano Dolores del Río 2026 f ue pospuesto hasta nuevo aviso , informó el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) a través de sus redes sociales oficiales.

La charla estaba programada para realizarse el domingo en el Teatro Victoria, como uno de los encuentros más esperados del programa del festival. La institución confirmó que la actividad será reprogramada, aunque la nueva fecha será anunciada posteriormente.

Joaquín Cosío manda mensaje

A través de un video publicado en los canales oficiales del ICED, el intérprete ofreció una disculpa al público duranguense y explicó que su ausencia obedece a cambios inesperados en sus compromisos laborales.

“Para disculparme, fui amablemente invitado por los organizadores. No pude asistir finalmente, es algo que nos pasa con frecuencia a los actores, a quienes trabajamos en esto, estamos atenidos a llamados repentinos, a cambios de planes de trabajo”, expresó Cosío.

SÍ LLEGARÁ A DURANGO

Sin embargo, el actor también adelantó que su visita a Durango sigue en pie y que el encuentro con el público únicamente fue aplazado, por lo que invitó a mantenerse atentos al anuncio oficial de la nueva fecha.

“Sin embargo, la buena noticia es que estaré en Durango, pero en otra fecha que muy pronto daremos a conocer. Saludos”, añadió.

El festival continuará con sus actividades anunciadas, mismas que iniciarán el día de mañana.