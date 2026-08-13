Joaquín Cosío y destacados cineastas encabezarán el Festival Dolores del Río 2026, en Durango

El actor Joaquín Cosío, una de las figuras más reconocidas del cine mexicano contemporáneo, será uno de los invitados estelares de la cuarta edición del Festival de Cine Mexicano Dolores del Río, que se realizará en Durango del 28 al 30 de agosto. Junto a él llegarán actores, directores, guionistas, productores y creadores que forman parte de algunas de las producciones más relevantes del panorama cinematográfico nacional.

La presencia de Cosío se suma a la de los actores Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, ambos nominados al Premio Ariel por su trabajo en la película “En el camino”; la directora Verónica Marín; el cineasta Kyzza Terrazas; el guionista y director R.S. Quintanilla; la productora Sally Talavera; el especialista del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), Juan Carlos Ayvar; y la escritora y actriz Alejandra Rioseco. Todos ellos participarán en conversatorios, talleres y encuentros abiertos al público durante los tres días del festival.

ENCUENTRO CON PROTAGONISTAS

Las actividades comenzarán con la participación de Juan Carlos Ayvar, quien impartirá el taller “Creación y revisión de carpeta para aplicar a FOCINE” (28 de agosto). Más tarde, el público podrá asistir a la muestra de cine realizado en Durango por integrantes de Semilleros Creativos y del Clúster Audiovisual.

Ese mismo día se llevará a cabo el estreno de la película “Volar y otros sueños”, con la presencia de su directora, Verónica Marín, y parte del elenco.

La jornada incluirá además la alfombra roja del festival y la proyección de “En el camino”, cinta que acumula 13 nominaciones al Ariel y que será presentada junto a sus protagonistas, Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez.

DIÁLOGOS SOBRE CINE Y CREACIÓN

Uno de los encuentros más esperados será la sesión de preguntas y respuestas con Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez (29 de agosto), quienes compartirán detalles sobre su experiencia.

La programación también contempla una sesión de diálogo con el director Kyzza Terrazas (29 de agosto), responsable de la película “Bayoneta”, así como un conversatorio con el guionista y director R.S. Quintanilla, cuya trayectoria se ha desarrollado entre la escritura y la realización cinematográfica.

Durante la jornada sabatina se proyectarán además las películas “Bayoneta” y “Mudanza”, así como el cortometraje duranguense “Amor en los tiempos inertes”. El día cerrará con la exhibición de “Vainilla”, largometraje dirigido por Mayra Hermosillo y nominado a seis premios Ariel.

EL HOMENAJE A JOAQUÍN COSÍO

El domingo, la productora y fotógrafa Sally Talavera ofrecerá la charla “Hacer que la película suceda, experiencias y estrategias para ejecutar un cortometraje financiado por FOCINE”, donde abordará los desafíos de convertir un proyecto cinematográfico en una realidad.

Más tarde llegará uno de los momentos centrales del festival con el homenaje y conversatorio que encabezará Joaquín Cosío, espacio en el que el actor compartirá anécdotas de su trayectoria y reflexiones sobre el cine mexicano contemporáneo.

Las actividades continuarán con la exhibición y premiación de los cortometrajes finalistas del Rally 48 en Corto, para concluir con la ceremonia de clausura.