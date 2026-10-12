Jorge Márquez deja Caliente de Durango tras una temporada histórica para el club

Caliente de Durango tendrá un cambio en una de las posiciones centrales de su estructura deportiva, después de una temporada en la que el equipo logró llegar por primera vez a los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.

Este lunes 12 de octubre, la organización anunció que Jorge Márquez dejó de desempeñarse como gerente deportivo por decisión propia, con lo que concluye su etapa al frente de las decisiones deportivas de la novena duranguense.

El anuncio se realizó mediante un comunicado en el que el club agradeció su trabajo y señaló que la directiva ya prepara ajustes para dar continuidad al proyecto.

¿Qué informó Caliente sobre su salida?

La organización atribuyó la separación a una decisión del propio Márquez, aunque no detalló los motivos ni informó cuál será su siguiente destino dentro del beisbol.

En el mensaje, la directiva y el personal del equipo reconocieron su entrega, compromiso y profesionalismo durante su gestión.

El comunicado no incluye el nombre de quien ocupará la gerencia deportiva, ni establece una fecha para anunciar al relevo. Únicamente señala que se trabaja en los ajustes necesarios para mantener al equipo entre los protagonistas de la Zona Norte.

Caliente de Durango

¿Quién es Jorge Márquez?

Jorge Márquez es un directivo con experiencia en la búsqueda y formación de peloteros. Antes de incorporarse a Caliente, trabajó como scout en la academia de Leones de Yucatán y posteriormente como asesor deportivo y director de desarrollo con Algodoneros del Unión Laguna.

Llegó a la organización duranguense en 2025 y, en mayo de ese año, quedó al frente de la gerencia deportiva tras la salida de Gabriel Lozano. Desde esa posición participó en la integración del plantel y en las decisiones sobre los jugadores del equipo.

Su gestión abarcó la campaña de 2026, en la que Caliente terminó la fase regular como sublíder de la Zona Norte y consiguió su primera clasificación a la postemporada.

La novena también superó a Acereros de Monclova en la primera ronda de playoffs, un resultado que marcó un avance para una franquicia que comenzó a competir bajo el nombre de Caliente en 2024.

Con su salida, la organización deberá definir quién dará continuidad al trabajo deportivo después de esa campaña.