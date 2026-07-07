Jornalero muere tras caer de camioneta en movimiento, en Villa Ocampo

Un hombre perdió la vida este martes luego de sufrir una caída de la caja de una camioneta, cuando regresaba de realizar labores del campo en la localidad de Torreón de Cañas, perteneciente al municipio de Villa Ocampo.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 13:30 horas, por lo que personal de investigación y Servicios Periciales se trasladó hasta la comunidad para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

En el lugar se entrevistaron con Exiquio, de 66 años de edad, quien informó que la víctima respondía al nombre de Nieves Siañez Díaz, de 59 años, trabajador suyo desde hacía aproximadamente una década.

De acuerdo con su testimonio, ambos salieron desde temprano a realizar labores de campo y acudieron a los corrales para arrear ganado. Al concluir las actividades emprendieron el regreso al poblado, mientras Nieves viajaba en la caja de una camioneta de la marca GMC, líea Sierra modelo 2001, de color blanco.

Cuando circulaban de regreso, otra persona les avisó que el trabajador había caído de la unidad. Al detener la marcha y acudir a auxiliarlo, su patrón encontró al hombre inconsciente y al revisarlo se percató de que ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo fue colocado nuevamente en la caja de la camioneta para trasladarlo hasta su domicilio, ubicado en la misma comunidad, donde posteriormente se dio aviso a las autoridades para que acudieran a tomar conocimiento del fallecimiento.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango realizaron el procesamiento de la escena y recabaron los primeros indicios para integrar la carpeta de investigación. Por su parte, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense de Santa María del Oro.

Será la necropsia de ley la que determine la causa precisa del fallecimiento y confirme si las lesiones sufridas durante la caída fueron las que provocaron la muerte del trabajador, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.