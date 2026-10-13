José Emilio Rodríguez da el salto a UAE Team Emirates: la nueva joya del ciclismo mexicano

El ciclismo mexicano consolidó otro hito internacional con el fichaje del colimense José Emilio Rodríguez por el UAE Team Emirates-XRG. El pedalista de 18 años, nacido el 9 de mayo de 2008, se incorporará oficialmente al equipo de desarrollo Gen Z para la temporada 2027, dando un paso crucial hacia la élite del WorldTour.

Un nuevo mexicano en lo alto

Conocido popularmente como 'Choche', Rodríguez inició su andar sobre pedales a los cinco años en la modalidad de montaña. A los 15 años incursionó en la ruta e ingresó al prestigioso programa AR Monex, plataforma donde perfeccionó su técnica en Europa hasta proyectarse al radar global.

El gran rendimiento previo de Isaac del Toro, campeón del Tour de l'Avenir 2023 e hito en el primer equipo emiratí, abrió definitivamente las puertas a los jóvenes aztecas. La irrupción de Del Toro convenció a los visores de UAE Emirates para rastrear la cantera mexicana en busca de nuevo talento.

¿Quién es José Emilio Rodríguez?

A su corta edad, Rodríguez ostenta un palmarés destacado: se coronó campeón nacional junior de contrarreloj y conquistó el Giro della Valdera en Italia. Además, firmó cuatro podios europeos y finalizó en las posiciones 22 en contrarreloj y 34 en ruta durante el Campeonato Mundial de Ciclismo 2026.

Dentro de la escuadra Gen Z, 'Choche' compartirá vestidor con promesas internacionales como Simon Defrance, Václav Ježek, Riccardo Lorello y Luca Martínez. Su meta principal será completar el proceso formativo bajo la asesoría técnica emiratí para eventualmente dar el salto al máximo circuito del ciclismo profesional.

Con este histórico anuncio, México contará por primera vez con dos representantes simultáneos en el ecosistema estructural del UAE Team Emirates-XRG. La llegada de Rodríguez confirma el excelente momento formativo nacional y consolida un puente directo entre el semillero latinoamericano y las grandes vueltas del planeta.