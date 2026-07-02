José Luis necesita apoyo para su trasplante, empresa local donará venta de tacos

La historia de José Luis, de 11 años, quien lucha contra la anemia aplásica desde pequeño, está a un paso de cambiar cuando pueda recibir un trasplante de médula ósea en la Ciudad de México. Su mamá, Karina Yáñez, será la donadora, pero durante todo el proceso han tenido que recurrir al apoyo de la ciudadanía.

Al ser Karina la donadora, también entrará a quirófano y no podrá cuidar de José Luis, por lo que necesitarán que dos personas los acompañen y los atiendan durante el periodo posterior a la cirugía y su recuperación. Calculan que requieren alrededor de 50 mil pesos para cubrir transporte, hospedaje y alimentación.

"El problema es que, como yo soy la donadora de la médula del niño, tendrían que haber dos personas que nos cuiden. Hay que hacer gastos de transporte, hospedaje y alimentación para esas personas y, pues, para nosotros también", indicó Karina.

Como parte del apoyo a esta causa, un negocio de comida local, donará lo que se recaude con la venta de órdenes de tacos el próximo 9 de julio en la ubicación de Francisco Sarabia #134, por lo que invitan a la ciudadanía a consumir y sumarse a esta iniciativa.

"Es una venta de tacos. Le quiero agradecer mucho al señor José Luis Cervantes y a su hermana, de Los Carboncitos, que nos están apoyando. Ellos nos estarán dando ciertas órdenes de tacos para que podamos sacar un fondo de dinero y ojalá se pueda lograr", comentó Karina Yáñez.

Será el próximo 14 de julio cuando les informen la fecha en que se realizará la intervención médica, por lo que deberán estar preparados para viajar en cualquier momento.

SEGUNDO INTENTO

Hace dos meses ya estaba todo listo para realizar el trasplante; sin embargo, debido a complicaciones pulmonares ocasionadas por los medicamentos que toma José Luis, la intervención tuvo que posponerse y se solicitaron nuevos estudios, por eso ahora requieren hacer nuevos gastos.

"Tiene una afectación. Se detuvo el trasplante porque los médicos hicieron estudios, solicitaron estudios fuera del hospital también y, pues, ya ellos coincidieron, hicieron su reunión de doctores y determinaron que no se podía hacer el trasplante a menos que fuera monitoreado y que iban a revisar el daño en el pulmón".

De momento, José Luis se encuentra estable, aunque su salud se ha ido deteriorando. A pesar de ello, permanece tranquilo.

"El trasplante es su única opción, ya me dijeron los doctores. El trasplante sí o sí, porque ellos habían dicho que tal vez no se le podía hacer por la complicación, pero ahora están convencidos de que sí, porque ya no hay otra alternativa para José Luis".

Han sido años de enfrentar como familia una enfermedad que no tiene cura; sin embargo, el trasplante representa la posibilidad de mejorar significativamente su calidad de vida y por lo que han luchado durante un buen tiempo, realizando actividades y diversas ventas para recabar el dinero.

El Siglo de Durango presentó la historia de José Luis y su mamá en septiembre de 2025, ya que desde su diagnóstico se han realizado diversas actividades, con el apoyo de la ciudadanía, para reunir recursos que les permitan costear la atención médica que requiere, la compra de medicamentos y finalmente, que se logre el trasplante.