José Madero llegará a Durango con su 'Querido José Tour'; ya hay fecha y lugar confirmados

La noche de este lunes 19 de octubre se dio a conocer de manera oficial el póster promocional de la gira "Querido José Tour" , mismo que confirma la presentación de José Madero en la capital duranguense .

Tras el anuncio de esta gira 2027, la escena musical del estado se alista para recibir a uno de los artistas más representativos del rock-pop alternativo en México.

"Querido José Tour" será un recorrido por sus grandes éxitos y su nueva música

Con esta nueva gira, José Madero continúa consolidando su trayectoria como solista , interpretando tanto los temas que marcaron su carrera en solitario como los sencillos más recientes que han cautivado a sus fanáticos.

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¿Cuándo es el concierto de Pepe Madero en Durango en 2027?

El próximo concierto de José Madero en Durango está programado para llevarse a cabo el 9 julio de 2027 en las instalaciones del emblemático Teatro Ricardo Castro, un escenario que promete brindar una experiencia cercana, íntima y llena de energía para todos los seguidores del exvocalista de Pxndx.

Se espera una alta demanda para el evento, por lo que te recomendamos estar atento a los canales oficiales de Pepe Madero y de la boletera encargada, así podrás conocer los detalles sobre la venta de entradas, costos y los horarios de acceso.