José Madero llegará a Durango con su 'Querido José Tour'; ya hay fecha y lugar confirmados
La noche de este lunes 19 de octubre se dio a conocer de manera oficial el póster promocional de la gira "Querido José Tour", mismo que confirma la presentación de José Madero en la capital duranguense.
Tras el anuncio de esta gira 2027, la escena musical del estado se alista para recibir a uno de los artistas más representativos del rock-pop alternativo en México.
"Querido José Tour" será un recorrido por sus grandes éxitos y su nueva música
Con esta nueva gira, José Madero continúa consolidando su trayectoria como solista, interpretando tanto los temas que marcaron su carrera en solitario como los sencillos más recientes que han cautivado a sus fanáticos.
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¿Cuándo es el concierto de Pepe Madero en Durango en 2027?
El próximo concierto de José Madero en Durango está programado para llevarse a cabo el 9 julio de 2027 en las instalaciones del emblemático Teatro Ricardo Castro, un escenario que promete brindar una experiencia cercana, íntima y llena de energía para todos los seguidores del exvocalista de Pxndx.
Se espera una alta demanda para el evento, por lo que te recomendamos estar atento a los canales oficiales de Pepe Madero y de la boletera encargada, así podrás conocer los detalles sobre la venta de entradas, costos y los horarios de acceso.