José, niño de 3 años, fue hallado deambulando por calles de la colonia Ciénega, en Durango

Un niño fue localizado deambulando solo, la tarde de este miércoles sobre la calle Miguel de Cervantes Saavedra, casi esquina con bulevar Dolores del Río, en la colonia Ciénega.

Un comerciante, identificado como Víctor, lo encontró afuera de su negocio y dio aviso al número de emergencias, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron para brindarle resguardo.

El menor, quien únicamente dijo llamarse José, fue trasladado por los agentes al área de Trabajo Social de la Estación Central, donde quedó bajo resguardo mientras se realizan las acciones necesarias para localizar a sus familiares y entregarlo de manera segura.