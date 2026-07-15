José Roberto Martínez Vásquez: ¿Quién era 'El Tila', el despiadado 'Psicópata de La Dehesa'?

El monstruo no nace de la nada; se incuba silenciosamente en las grietas más oscuras de la indiferencia social. En los anales de la criminología chilena contemporánea, pocos nombres evocan un terror tan visceral como José Roberto Martínez Vásquez, alias "El Tila". Conocido popularmente como el "Psicópata de La Dehesa", su macabra figura encarna una malicia fría extraída de una retorcida novela de suspenso.

Una vida destinada a la profunda decadencia

Nacido el 19 de abril de 1976 en Santiago, Martínez creció desamparado en la miseria más profunda. Su prematuro descenso a los infiernos comenzó a los cuatro años, cuando ingresó al Servicio Nacional de Menores (Sename). Lejos de ser un refugio protector, el internado fue una escuela del tormento: los abusos sistemáticos moldearon un resentimiento crónico contra el mundo exterior.

Al cumplir la mayoría de edad, "El Tila" desató una brutal y sanguinaria vendetta social orientada a las comunas de clase alta, como Vitacura y La Dehesa. Convertido en un metódico violador y asaltante serial, irrumpía en los hogares como una inevitable sombra nocturna. Amarraba a sus víctimas con nudos complejos aprendidos en su encierro, disfrutando sádicamente de aquel pánico ajeno.

El inicio de la decadencia humana

Su barbarie alcanzó el cenit absoluto en mayo de 2002 con el asesinato de su joven pareja, Maciel Zúñiga, de 18 años. Tras apuñalarla ferozmente en el estómago, Martínez descuartizó su cadáver y arrojó los restos sangrientos junto a las vías ferroviarias en la población José María Caro, donde intentó quemarlos. Aquella dantesca pira de humo humano horrorizó a la nación entera.

La captura de un completo psicópata

El oscuro reinado del terror terminó el 12 de junio de 2002. Su captura no ocurrió por azar; en un forcejeo previo, una valiente joven logró herirlo profundamente en la espalda con un cuchillo. Esa cicatriz indeleble, sumada a pruebas concluyentes de ADN y a la descripción de sus prominentes labios, selló el destino de Martínez cuando la policía lo cercó definitivamente.

Tras su arresto, fue confinado bajo estricta máxima seguridad en el penal Colina. Pese a manifestar reiteradas tendencias suicidas y un perfil altamente peligroso, las autoridades penitenciarias le facilitaron una máquina de escribir en su celda para que redactara poemas y su autobiografía. Nadie previó que aquel artefacto mecánico proveería la herramienta perfecta para el acto final de su macabro guion.

Un final trágico y dramático como pocos

La tormentosa noche del 13 de diciembre de 2002, un gigantesco temporal provocó un apagón total en la prisión, sumiéndola en una oscuridad sepulcral. En medio de esa absoluta negrura, "El Tila", de tan solo 26 años, amarró el cable eléctrico de su propia máquina de escribir a los barrotes de la ventana y se ahorcó, eludiendo para siempre el juicio terrenal.

La repentina muerte de Martínez Vásquez cerró abruptamente su expediente criminal, pero dejó abierta una profunda herida institucional incurable. "El Tila" no solo fue un depredador sumamente despiadado; fue el subproducto deforme de un engranaje estatal fallido. Su nefasta historia permanece hoy como un frío recordatorio de que los peores demonios no provienen del más allá, sino de la propia negligencia.