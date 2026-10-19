Josefina Guzmán conquista su segunda medalla para Durango en el Encuentro Indígena de 2026

La fondista Josefina Guzmán Flores conquistó su segunda medalla dentro del Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2026, al adjudicarse la presea de plata en la prueba de 10 kilómetros a campo traviesa, correspondiente a la categoría de 18 a 23 años. La competencia se desarrolló sobre un circuito trazado en la Zona Arqueológica de Palenque, Chiapas.

Vuelve a poner el nombre de Durango en alto

Guzmán Flores detuvo el cronómetro con un tiempo oficial de 42 minutos, 41 segundos y dos décimas para asegurar la segunda posición de la clasificación general. El primer lugar y la medalla de oro volvieron a quedar en manos de Alondra Citlali Piña Alvarado, del Estado de México, con 42:34.6, mientras que el bronce fue para la michoacana Magdalena García Bacilio, con 42:44.0.

Con este resultado, la atleta duranguense sumó su segundo podio consecutivo en el certamen tras haber obtenido previamente la medalla de bronce en la modalidad de ruta. Su desempeño regular en ambas jornadas la consolida como una de las corredoras más destacadas de la delegación en las pruebas individuales de fondo.

Firman una excelente actuación

Por su parte, la representación de Durango en la rama varonil tuvo actividad en la prueba de 15 kilómetros a campo traviesa, dentro del mismo rango de edad de 18 a 23 años. Los competidores enfrentaron contratiempos durante el recorrido por el terreno natural, lo que derivó en desviaciones que incrementaron el trayecto total previsto.

A pesar de las complicaciones en la ruta, Alfredo Morales Soto concluyó la exigente distancia en el sitio número 13 de la tabla general. Morales Soto cruzó la línea de meta con un registro de una hora, siete minutos, 27 segundos y ocho décimas, siendo el exponente varonil mejor ubicado del contingente estatal.

La participación duranguense en los 15 kilómetros a campo traviesa se completó con la llegada de Santiago Aguilar Cabada, quien finalizó en la posición 15. Aguilar Cabada cerró su participación en el circuito chiapaneco con un tiempo oficial de una hora, ocho minutos, 21 segundos y cinco décimas para dar cierre a la jornada.