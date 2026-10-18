Josefina Guzmán gana la medalla de bronce para Durango en el Encuentro Nacional Indígena 2026

La atleta duranguense Josefina Guzmán Flores conquistó la medalla de bronce dentro de la prueba de 10 kilómetros de ruta femenil durante el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2026, celebrado en Palenque, Chiapas. La competencia de atletismo tuvo su punto de salida y meta en el tramo carretero ubicado a las afueras del Aeropuerto Internacional de esta localidad chiapaneca.

Entre las mejores del país

Guzmán Flores cruzó la línea de meta con un tiempo oficial de 41 minutos, 56 segundos y 53 centésimas para asegurar un lugar en el podio. La prueba fue dominada por Alondra Citlalli Piña Alvarado, representante del Estado de México, quien obtuvo el oro con una marca de 41:00.45, mientras que la plata fue para Magdalena García Bacilio, de Michoacán, al registrar 41:18.43.

El desempeño constante de la corredora le permitió mantenerse dentro del grupo puntero a lo largo de todo el trayecto. Con un ritmo firme en la recta final de la distancia de diez mil metros, Guzmán Flores logró sostener la ventaja sobre el resto de las competidoras para asegurar la tercera posición de la clasificación general.

La delegación se hizo presente

Por su parte, la representación de Durango en la rama varonil tuvo participación en la exigente prueba de 15 kilómetros de ruta, disputada sobre la misma vía. En esta competencia, los fondistas enfrentaron las condiciones del circuito, donde dos atletas de la entidad completaron la totalidad del recorrido oficial.

Santiago Aguilar Zavala encabezó los resultados de la delegación varonil al finalizar en la novena posición de la tabla general. Aguilar Zavala detuvo el cronómetro con un tiempo oficial de 58 minutos y 04 segundos, lo que le permitió ubicarse dentro del grupo de los diez mejores corredores de la contienda de quince kilómetros.

En esa misma prueba, Alfredo Morales Soto completó la actuación de los atletas duranguenses al concluir en el lugar número 14 de la clasificación. Morales Soto cerró su participación con un tiempo de una hora, dos minutos y 27 segundos, dejando asentados los registros de los fondistas en las pruebas de ruta del certamen.