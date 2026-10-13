Joven acude al IMSS por ansiedad y depresión tras presunto intento de abuso sexual en Durango

Una joven acudió a recibir atención médica durante la tarde del lunes 12 de octubre, en la ciudad de Durango, debido a problemas de ansiedad y depresión relacionados con un presunto intento de abuso sexual por parte de un familiar.

El caso fue reportado aproximadamente a las 17:30 horas, cuando la mujer acudió a consulta a la Clínica número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde solicitó atención por las afectaciones emocionales que presentaba.

De acuerdo con la información recabada, la paciente refirió que había sido víctima de un presunto intento de abuso sexual, señalando como responsable a un tío político.

La joven manifestó presentar problemas de ansiedad y depresión relacionados con lo sucedido, situación por la que decidió acudir a la unidad médica para recibir la atención correspondiente.

Sin embargo, en el reporte inicial no se precisó cuándo ni dónde habría ocurrido el intento de abuso sexual, tampoco se dieron a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que se registraron los hechos.

El personal de la clínica recibió a la paciente para brindarle atención médica, aunque no se especificó si anteriormente había recibido algún tratamiento relacionado con las afectaciones emocionales que manifestó.

Hasta el momento del reporte se desconocía si la joven había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango, por lo que tampoco se contaba con información sobre alguna investigación o procedimiento legal contra el familiar señalado.