Joven albañil sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba; fue trasladado al HG450

Un joven trabajador de la construcción resultó con quemaduras de segundo grado luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en la segunda planta de una vivienda en la ciudad de Durango.

El accidente laboral ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas del sábado 15 de agosto, cuando Alexis Jovani Silva Ávila, de 19 años de edad , se encontraba trabajando junto con otros compañeros.

Según la información recopilada, el joven participaba en las labores de un “vaciado” en la segunda planta de una vivienda , de la cual no fue posible establecer su ubicación exacta.

En determinado momento, mientras realizaba su trabajo, Alexis accidentalmente tuvo contacto con cables de alta tensión , sufriendo una descarga eléctrica que le provocó diversas quemaduras.

Sus compañeros, al percatarse de lo sucedido, solicitaron ayuda al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron paramédicos, quienes después de brindarle los primeros auxilio s determinaron trasladarlo al Hospital General 450.

Fue aproximadamente a las 14:30 horas cuando se reportó el ingreso del joven al citado nosocomio, en donde comenzó a recibir atención especializada por las lesiones que sufrió durante el accidente.

La madre del lesionado manifestó que fue uno de sus nietos quien acudió hasta su domicilio para avisarle que “Jovani” había sufrido una descarga eléctrica mientras trabajaba, razón por la cual posteriormente se trasladó al hospital para conocer su estado de salud.