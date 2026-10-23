Joven cae con su camioneta a barranco en Santiago Papasquiaro

Un joven resultó lesionado durante la madrugada de este viernes, luego de que la camioneta en la que viajaba se saliera de la carretera y terminara en un desnivel de aproximadamente cuatro metros de profundidad, en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango.

El accidente se registró alrededor de las 02:00 horas de este 23 de octubre, a la altura del kilómetro 125 de la carretera J. Guadalupe Aguilera, cerca del Rancho San Juan 1, lugar al que se movilizaron diferentes corporaciones de emergencia tras recibir el reporte de una salida de camino.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil y Bomberos localizaron una camioneta de la marca Ford, línea Explorer, tipo SUV, la cual había abandonado la cinta asfáltica y terminado en un desnivel a un costado de la carretera.

En el interior de la unidad se encontraba un joven de aproximadamente 20 años de edad, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y no podía salir por sus propios medios debido a las condiciones en las que había quedado el vehículo.

Ante esta situación, los rescatistas comenzaron las maniobras para asegurar la camioneta y evitar que se desplazara, además de instalar un sistema de anclaje y cuerdas que permitiera llegar hasta el lesionado y realizar su extracción sin poner en riesgo su integridad.

Después de varios minutos de trabajo, los elementos de Bomberos lograron sacar al joven y llevarlo hasta una zona segura, donde fue entregado a técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente lo trasladaron a una institución hospitalaria para recibir atención médica.

En las labores de rescate también participaron elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, Seguridad Pública Municipal y el Escuadrón de Drones de Protección Civil, mientras que las autoridades correspondientes quedaron a cargo de determinar las circunstancias que provocaron la salida de camino.