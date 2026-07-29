Joven cae de un caballo en Nombre de Dios; fue hospitalizado en el HG450

Un joven fue trasladado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango luego de sufrir una aparatosa caída de a caballo cuando cabalgaba en una comunidad del municipio de Nombre de Dios. El paciente presentó un traumatismo craneoencefálico.

El ingreso al nosocomio fue reportado alrededor de las 23:30 horas del martes, por lo que elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al Hospital General 450 para tomar conocimiento del caso.

En el área de Urgencias localizaron a Servando Palos Zamora, de 21 años de edad, con domicilio en la localidad San José de la Parrilla, municipio de Nombre de Dios, quien era atendido por personal médico.

De acuerdo con la declaración del lesionado, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:00 horas, cuando montaba una yegua pinta sobre la carretera, en el tramo comprendido entre el crucero y el guarda ganado de La Parrilla.

El joven explicó que durante el recorrido se reventó el cincho de la montura, lo que provocó que el animal se asustara y reparara, derribándolo violentamente sobre el camino. Tras permanecer algunos minutos en el suelo, logró pedir ayuda a los ocupantes de un vehículo que pasaba por el lugar.

Inicialmente, fue trasladado al Hospital Integral de Vicente Guerrero, donde recibió las primeras atenciones; sin embargo, debido a la naturaleza de las lesiones, los médicos determinaron canalizarlo al Hospital General 450 de la capital para una valoración especializada.

El diagnóstico emitido por el personal médico fue traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural.

Pese a la gravedad de la lesión, su estado de salud fue reportado como estable y permanece bajo observación médica.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y documentaron la información correspondiente, mientras el joven continúa recibiendo atención especializada para dar seguimiento a su evolución clínica.