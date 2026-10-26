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ACCIDENTES

Joven ciclista muere al ser atropellado en bulevar Francisco Villa; conductora fue detenida

Al arribo de paramédicos de Cruz Roja, el joven ya no contaba con signos vitales.

Joven ciclista muere al ser atropellado en bulevar Francisco Villa; conductora fue detenida

Joven ciclista muere al ser atropellado en bulevar Francisco Villa; conductora fue detenida

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un joven ciclista perdió la vida durante la mañana de este lunes 26 de octubre, luego de ser impactado por una camioneta cuando circulaba por el bulevar Francisco Villa, a la altura de la Ciudad Industrial, en la ciudad de Durango.

El hecho vial de tipo atropellamiento se registró entre las calles Orión y Tepehuanes, por donde circulaba de norte a sur una camioneta de la marca Chevrolet, línea Captiva, de color blanco, conducida por una mujer identificada como María.

Fue en el punto antes mencionado donde la unidad impactó a un joven ciclista, identificado como Dorian David, de 19 años de edad, quien tras la colisión fue proyectado contra el pavimento, golpeándose fuertemente la cabeza, lesión que le provocó la muerte en el lugar.

Tras el accidente, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911, por lo que al sitio acudió una unidad de urgencias básicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, cuyos técnicos en urgencias médicas realizaron la evaluación inicial del joven.

Sin embargo, al revisar al ciclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes, mientras que el lugar fue resguardado para permitir las diligencias ministeriales y el levantamiento de los indicios relacionados con el hecho vial.


Por su parte, la conductora de la camioneta fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público por la responsabilidad que le resulte, en tanto que, por orden del representante social, el cuerpo de Dorian David fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para la práctica de la necropsia de ley.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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