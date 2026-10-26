Joven de 18 años intenta asfixiar a su hermana de 11 tras no prestarle un celular en Canatlán

Una niña terminó hospitalizada durante la mañana del domingo 25 de octubre, luego de ser agredida físicamente por su hermano mayor, quien presuntamente la sujetó del cuello hasta provocarle lesiones, en hechos registrados al interior de un domicilio de la colonia San Diego, en el municipio de Canatlán, Durango.

El hecho fue reportado alrededor de las 11:30 horas, cuando personal del Hospital Integral de Canatlán notificó a las autoridades ministeriales sobre el ingreso de una menor que presentaba lesiones relacionadas con una agresión por estrangulamiento, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para tomar conocimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por la madre de la víctima, una mujer de 37 años de edad, los hechos ocurrieron en su vivienda, ubicada en la calle Cuauhtémoc, cuando su hijo de 18 años le pidió prestado un teléfono celular a su hermana menor, de 11 años de edad, quien se negó a entregárselo.

Ante la negativa, el joven presuntamente reaccionó de manera violenta y comenzó a agredir a la niña, sujetándola fuertemente del cuello y dificultándole la respiración, situación que provocó que su madre solicitara ayuda a un familiar, además de comunicarse al número de emergencias 911 para pedir la intervención de los cuerpos de auxilio.

Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la menor y posteriormente la trasladaron al Hospital Integral de Canatlán, donde fue valorada por personal médico, que le diagnosticó esguince cervical grado uno, relacionado con la agresión sufrida.

Durante su declaración ante los agentes investigadores, la madre manifestó que desconoce el paradero de su hijo después de lo ocurrido y señaló que no sería la primera ocasión en que presenta comportamientos violentos, los cuales relacionó con presuntos problemas de consumo de sustancias adictivas.

Finalmente, los elementos de la Policía Investigadora de Delitos orientaron a la madre de la menor para que presentara la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público, con la finalidad de iniciar una carpeta de investigación y esclarecer los hechos, así como determinar la responsabilidad que pudiera corresponder al joven señalado por la agresión.