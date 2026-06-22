Joven de 19 años muere tras ser apuñalado durante riña en San Juan del Río

Un joven perdió la vida la noche de este domingo luego de ser herido con un arma blanca durante una riña registrada en la localidad de Los Charcos, perteneciente al municipio de San Juan del Río, Durango.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 23:00 horas de este domingo 21 de junio del 2026, cuando las autoridades recibieron una llamada telefónica informando sobre el fallecimiento de un hombre en el estacionamiento del Hospital Integral de San Juan del Río.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango se trasladaron al lugar, donde se entrevistaron con Gerardo, de 34 años de edad, quien se identificó como tío de la víctima.

El hombre manifestó que el hoy occiso respondía al nombre de Alejandro Gonzales Larez, de 19 años, y que momentos antes observó a cierta distancia que su sobrino sostenía una pelea con Eleazar, señalado de manera preliminar como el presunto responsable de la agresión.

Según su declaración, al acercarse al lugar de la riña observó que el joven cayó al suelo ensangrentado, por lo que intentó auxiliarlo y brindarle los primeros auxilios.

Ante la gravedad de las lesiones, el familiar decidió subir al herido a una camioneta de la marca Chevrolet, modelo 2015, color negro y con placas del estado de Durango, para trasladarlo de inmediato al Hospital Integral de San Juan del Río.

Sin embargo, al arribar al estacionamiento del nosocomio, Alejandro ya no presentaba signos vitales. Personal médico en turno, confirmó el deceso y realizó la valoración inicial de las heridas.

La víctima presentaba una lesión en la región clavicular del lado izquierdo, con probable perforación de la arteria subclavia, así como una herida en la parte media de la espalda, lesiones que le ocasionaron la muerte.

Del caso tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, quien ordenó las diligencias correspondientes y quedó a la espera del arribo de personal de Servicios Periciales para el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la situación legal del presunto agresor.