Joven de 20 años de edad acaba con su vida en domicilio de Gómez Palacio

Un joven fue localizado sin vida la tarde de este lunes en un domicilio del fraccionamiento Santa Sofía, en la ciudad de Gómez Palacio, movilizando a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El fallecido fue identificado con las iniciales H.E.L.P., de 20 años, quien tenía su domicilio en la calle Loja, en el citado asentamiento habitacional.

De acuerdo con la información recabada, el hallazgo ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando una familiar del joven llegó a la vivienda y, al dirigirse al patio, encontró al muchacho inconsciente, víctima de autolesión, por lo que de inmediato solicitó ayuda.

Familiares y vecinos intentaron auxiliarlo y posteriormente se realizó una llamada al número de emergencias 911, acudiendo al lugar paramédicos y elementos de seguridad.

Sin embargo, al arribar al domicilio, el personal de emergencias confirmó que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

Las primeras indagatorias señalan que el hoy occiso atravesaba por un cuadro de depresión derivado de una reciente separación sentimental, situación que, de acuerdo con sus allegados, había afectado su estado de ánimo en los últimos días.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó las actuaciones de ley para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

LÍNEA DE AYUDA

Autoridades y especialistas recuerdan la importancia de buscar apoyo profesional y acompañamiento emocional ante situaciones de crisis o depresión, poniendo a disposición los números 911 y 075 para su atención y contención.