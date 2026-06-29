Joven de 21 años muere tras chocar su moto contra camioneta, en bulevar Donaldo Colosio

La madrugada de este lunes, un joven motociclista perdió la vida luego de verse involucrado en un accidente vial registrado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la ciudad de Durango. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital General 450, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento.

El ahora occiso fue identificado como Brayan Rodríguez Jiménez, de 21 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Emiliano Zapata. Su identidad fue corroborada por su madre ante las autoridades ministeriales.

Tras el reporte del deceso, personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones acudió al Hospital General 450, acompañado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Homicidios, para dar fe del fallecimiento e iniciar las diligencias correspondientes.

El representante social ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con la finalidad de establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente ocurrió aproximadamente a la 01:00 horas de este lunes 29 de junio. Brayan conducía una motocicleta de la marca Vento 300S, de color negro, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio en dirección de norte a sur, circulando por el carril derecho.

En el mismo sentido transitaba una camioneta de la marca Seat, línea Tarraco, color negro, con placas del estado de Durango, conducida por Diego, de 27 años, quien se desplazaba por el carril central izquierdo.

Las indagatorias señalan que, al llegar a la altura del establecimiento Pinos Altos, el motociclista realizó un viraje hacia la izquierda, momento en el que impactó el costado izquierdo de su unidad contra la parte frontal derecha de la camioneta, provocando el fuerte choque que le ocasionó lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, asegurando ambas unidades y poniendo a disposición al conductor de la camioneta ante la autoridad competente, la cual será la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes una vez que concluyan las investigaciones.