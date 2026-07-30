Joven de 22 años termina con su vida en domicilio de la colonia Alianza

Un joven fue localizado sin vida, víctima de suicidio, la tarde de este miércoles en un domicilio de la colonia Alianza, en la ciudad de Durango. La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

El reporte fue recibido alrededor de las 17:30 horas a través del sistema de emergencias 911, donde se informaba sobre una persona inconsciente en un inmueble ubicado sobre la calle Mujeres Indígenas.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad y paramédicos confirmaron que la víctima, un joven, ya no presentaba signos vitales, por lo que la escena quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

La Trilogía de la Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango realizó el procesamiento del lugar y confirmó la identidad del fallecido con las iniciales M.D.C.V., de 22 años de edad, con domicilio en el mismo inmueble donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información recabada, el joven fue encontrado por un familiar en el patio de la vivienda, inconsciente por autolesión. De inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias y realizaron maniobras para auxiliarlo mientras arribaban los cuerpos de emergencia; sin embargo, los paramédicos únicamente pudieron confirmar que ya había fallecido.

Durante la inspección ministerial no fue localizado ningún mensaje relacionado con los hechos. Un familiar informó a las autoridades que el joven atravesaba por problemas de salud emocional, información que será integrada a la carpeta de investigación como parte de las indagatorias.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca apoyo de inmediato. Puedes comunicarte al 911 en caso de emergencia o a la Línea de la Vida marcando el 075 para recibir orientación y atención especializada. Hablar con un familiar, una amistad o un profesional de la salud mental también puede marcar una diferencia importante.