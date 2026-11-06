Joven de 23 años salió de su casa en Villas del Manantial y desapareció; madre pide ayuda

Una madre de familia solicitó la intervención de las autoridades durante la noche del jueves, luego de que su hijo saliera de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Villas del Manantial, en la ciudad de Durango, y transcurrieran varias horas sin que pudiera establecer comunicación con él ni conocer su paradero.

El joven fue identificado como Víctor David García Arellano, de 23 años de edad, quien fue visto por última vez aproximadamente a las 17:00 horas del jueves 5 de noviembre, cuando salió de su vivienda ubicada sobre el bulevar Ameyal, cerca de su cruce con el bulevar México Triunfo.

De acuerdo con el reporte presentado por su madre, Carolina, de 42 años de edad, al llegar las 23:30 horas su hijo todavía no había regresado a casa, por lo que decidió comunicarse al número de emergencias 911 para solicitar apoyo en su localización, ante la preocupación de desconocer dónde se encontraba.

Como señas particulares, V íctor David mide aproximadamente 1.60 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello negro, corto y lacio, además de ojos grandes de color café. Tiene un tatuaje de una flecha en tinta negra sobre la pantorrilla izquierda, característica que podría facilitar su identificación.

Al momento de salir de su domicilio vestía pantalón deportivo negro con amarillo y chamarra blanca. Personal del área de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Durango estableció comunicación telefónica con su madre, quien confirmó que hasta ese momento continuaba sin tener noticias de su hijo y explicó que no podía proporcionar una fotografía debido a que su teléfono celular únicamente le permite realizar llamadas.

Finalmente, la mujer manifestó que esperaría durante el transcurso de la noche ante la posibilidad de que el joven regresara por sus propios medios y, en caso contrario, acudiría a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente. Hasta el momento del seguimiento proporcionado por las autoridades, Víctor David continuaba sin ser localizado, por lo que se desconoce su paradero.