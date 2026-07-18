Joven de 26 años termina con su vida en hogar de Lerdo

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este viernes al interior de su vivienda en la comunidad de Villa de Nazareno, perteneciente al municipio de Lerdo. El hecho movilizó a corporaciones de seguridad y personal de investigación.

El reporte fue atendido alrededor de las 09:30 horas por elementos de la Comandancia Regional Zona III, luego de que una llamada al sistema de emergencias 911 alertara sobre una persona inconsciente en un domicilio ubicado sobre la avenida Ferrocarril, por presunta autolesión.

En el lugar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de quien fue identificado con las iniciales L.D.C.M., de 26 años de edad. Posteriormente, se realizaron las diligencias correspondientes conforme al protocolo legal para casos de suicidio.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 08:30 horas, cuando el joven se encontraba en su domicilio acompañado por su esposa, su hija menor y su madre.

Según el informe oficial, después de varios minutos sin tener respuesta por parte del joven, uno de sus familiares comenzó a buscarlo dentro de la vivienda, donde finalmente lo encontró sin signos vitales, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

La Trilogía de la Investigación de la Vicefiscalía Región Laguna acudió al inmueble para realizar el procesamiento de la escena, en donde el Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, para practicar los estudios que marca la ley antes de su entrega a familiares.

Las autoridades también integraron a la carpeta de investigación los antecedentes y testimonios recabados durante las primeras diligencias, con el propósito de documentar las circunstancias del fallecimiento y concluir el procedimiento correspondiente.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento de crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca ayuda de inmediato. Puedes comunicarte al 911 para una atención de emergencia o al 075 para recibir orientación y apoyo emocional. Hablar con un familiar, una persona de confianza o un profesional de la salud mental también puede marcar la diferencia.