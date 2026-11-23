Lo que era un sencillo viaje de regreso a casa terminó en una tragedia para una familia que transitaba por una carretera de Sinaloa, luego de ser atacada a balazos por sujetos armados. Entre las víctimas se encontraba Johana Burgueño, una joven de apenas 19 años que pertenecía a la Secretaría de Marina y tenía ocho meses de embarazo.

La agresión ocurrió cuando la joven regresaba hacia Nayarit junto con sus familiares, después de haber viajado a Mazatlán para una valoración médica relacionada con su embarazo.

Durante el ataque, los disparos alcanzaron a varios ocupantes del vehículo, dejando un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas al bebé que esperaba Johana.

Los hechos provocaron consternación debido a la edad de la joven y a las circunstancias en las que ocurrió la agresión, pues estaba a pocas semanas de convertirse en madre.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en el que murió Johana?

La agresión se registró durante la noche del pasado jueves 19 de noviembre, sobre la carretera federal México 15, a la altura de la comunidad de Palmillas, perteneciente al municipio de Escuinapa, Sinaloa, en el tramo que conecta con los límites de Nayarit.

Johana viajaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra azul acompañada de sus familiares. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados les cerraron el paso, presuntamente con la intención de despojarlos de la unidad.

Ante esta situación, el conductor aceleró para tratar de alejarse de los agresores; sin embargo, los sujetos comenzaron a disparar contra la parte trasera del automóvil, alcanzando a sus ocupantes.

La joven resultó gravemente herida y fue trasladada para recibir atención médica a un hospital de Acaponeta, Nayarit, donde posteriormente perdió la vida. Pese a los esfuerzos médicos, tampoco fue posible salvar al bebé que llevaba en el vientre.

También murió un niño de seis años

En el mismo ataque perdió la vida Josué Vadhir, un pequeño de seis años que también viajaba con la familia, aunque no se indicó cual era su relación con Johana.

Por su parte, las autoridades de Nayarit señalaron que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible intento de robo del automóvil, aunque hasta el momento no se habían informado detenciones relacionadas con estos hechos.

Johana era elemento activo de la Marina

La joven de 19 años se encontraba adscrita al puerto de San Blas, Nayarit, donde formaba parte de la Secretaría de Marina. Su fallecimiento generó muestras de tristeza e indignación.