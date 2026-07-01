Joven de Tamazula sufre grave accidente en motocicleta; fue trasladado a Culiacán

Un adolescente de 16 años resultó con un severo traumatismo craneoencefálico luego de sufrir un accidente en motocicleta por un camino de la localidad de El Tecuán, en el municipio de Tamazula.

Tras ser auxiliado, fue llevado al Hospital Integral de El Durazno, donde se determinó que requería atención médica especializada.

Debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado a la pista de aterrizaje de la comunidad para ser evacuado por vía aérea hacia un hospital de especialidades en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.