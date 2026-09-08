Joven derrapa en su motocicleta en Lerdo y muere horas después en el IMSS de Gómez Palacio

Un joven perdió la vida la noche del lunes, luego de sufrir un accidente mientras circulaba a bordo de una motocicleta por calles de Ciudad Juárez, perteneciente al municipio de Lerdo, Durango.

El fallecido fue identificado como Cristian Jovanny Calderón Rosales, de 18 años de edad , quien tenía su domicilio en la localidad de Monterreycillo y fue trasladado de emergencia a la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas del lunes 7 de septiembre, cuando el joven conducía una motocicleta de la línea Vortex 250, color rojo.

Cristian circulaba por el sector de las calles Benito Juárez e Hidalgo cuando, por circunstancias que serán determinadas, perdió el control de la motocicleta y derrapó, para posteriormente caer sobre el pavimento.

Personas que se encontraban en el lugar observaron lo ocurrido y solicitaron ayuda al número de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención y trasladarlo a la Clínica 46 del IMSS.

El joven ingresó con lesiones de gravedad y permaneció bajo atención médica; sin embargo, aproximadamente a las 20:00 horas se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

Autoridades fueron notificadas del deceso y acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley y determinar formalmente la causa de muerte.