Joven derrapa en su motocicleta en Lerdo y muere horas después en el IMSS de Gómez Palacio
Un joven perdió la vida la noche del lunes, luego de sufrir un accidente mientras circulaba a bordo de una motocicleta por calles de Ciudad Juárez, perteneciente al municipio de Lerdo, Durango.
El fallecido fue identificado como Cristian Jovanny Calderón Rosales, de 18 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad de Monterreycillo y fue trasladado de emergencia a la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas del lunes 7 de septiembre, cuando el joven conducía una motocicleta de la línea Vortex 250, color rojo.
Cristian circulaba por el sector de las calles Benito Juárez e Hidalgo cuando, por circunstancias que serán determinadas, perdió el control de la motocicleta y derrapó, para posteriormente caer sobre el pavimento.
Personas que se encontraban en el lugar observaron lo ocurrido y solicitaron ayuda al número de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención y trasladarlo a la Clínica 46 del IMSS.
El joven ingresó con lesiones de gravedad y permaneció bajo atención médica; sin embargo, aproximadamente a las 20:00 horas se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.
Autoridades fueron notificadas del deceso y acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley y determinar formalmente la causa de muerte.