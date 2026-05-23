Joven desaparece tras salir con amigos en Durango; lo encuentran con crisis de ansiedad

La movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde-noche del viernes en el fraccionamiento Frida Kahlo, luego de que una mujer reportara la desaparición de su hijo de 18 años, de quien no sabía nada desde la mañana.

El reporte fue recibido alrededor de las 19:30 horas del 22 de mayo. La reportante informó que su hijo, identificado con las iniciales L.R.R.A., había salido desde las 9:00 horas rumbo a al Parque Guadiana y ya no regresó a casa.

La madre explicó a las autoridades que desconocía la vestimenta que llevaba el joven al momento de salir, aunque proporcionó características físicas para facilitar su localización. Indicó que mide aproximadamente 1.80 metros de estatura, es de tez morena clara, complexión delgada, cabello largo y cuenta con una pequeña cicatriz en la frente.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al domicilio para entrevistarse con la reportante, quien manifestó que su hijo cursa el sexto semestre en el CETis 130 y que ese día no tuvieron clases, motivo por el cual salió con algunos amigos durante la mañana.

Según la declaración, alrededor de las 15:30 horas su hijo y un amigo abordaron un camión de la ruta Benito Juárez PRI, color blanco con rayas azules. El compañero señaló que la última vez que lo vio fue cerca de las 16:15 horas, cuando descendió de la unidad y se despidió de él.

La madre también informó que intentó comunicarse al teléfono celular de su hijo, pero las llamadas eran enviadas directamente al buzón de voz, situación que le generó preocupación, ya que aseguró que era la primera vez que el joven desaparecía sin responder mensajes o llamadas.

Tras continuar con la búsqueda, los agentes localizaron al joven en el cruce del bulevar Dolores del Río y Pino Suárez, sentado solo en una banca. De acuerdo con el informe, presentaba una crisis de ansiedad, por lo que fue canalizado al ISSSTE en compañía de su madre para recibir atención médica, dando por concluido el operativo de localización.