Joven dona sus órganos tras fallecer en el IMSS de Durango por accidente en Pueblo Nuevo

Un joven perdió la vida luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 7 de julio, cuando sufrió un accidente vial en el municipio de Pueblo Nuevo. Tras confirmarse su fallecimiento, su familia autorizó la donación de órganos.

El reporte fue emitido por el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS a las 18:45 horas del viernes, informando el deceso de Aldo Leonel Murga Flores, de 25 años de edad, quien había ingresado al nosocomio a consecuencia de las lesiones sufridas en el percance.

De acuerdo con la información oficial, el joven falleció el 9 de julio a las 14:00 horas; sin embargo, el reporte a las autoridades se realizó una vez concluido el proceso de procuración de órganos, el cual se llevó a cabo durante el viernes.

Las investigaciones establecen que el accidente ocurrió la mañana del 7 de julio, cuando Aldo Leonel conducía una motocicleta de la marca Veloci, modelo 2026, color negro con rojo, acompañado por su hermano Óscar Ulises Murga Flores.

Ambos circulaban con dirección a Milpillas Chico, en el municipio de Pueblo Nuevo, cuando al transitar por un camino de terracería cercano a la presa de Tres Molinos perdieron el control de la unidad y cayeron, resultando lesionados.

Los dos fueron auxiliados por su padre, Maclovio Murga Salinas, quien los trasladó por sus propios medios al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Aldo Leonel no logró superar las lesiones derivadas del accidente. Tras su fallecimiento, se realizó la donación de órganos conforme a la voluntad expresada por su familia.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del deceso y ordenó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y continuar con los procedimientos legales relacionados con el caso.