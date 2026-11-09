Caballo caminaba con jinete ebrio y dormido; ocurrió esta madrugada en calles de Durango

Un reporte sobre un joven que aparentemente se encontraba inconsciente mientras viajaba a caballo provocó la intervención de elementos de la Policía Municipal durante la madrugada de este lunes, en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Durango.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 03:15 horas del lunes 9 de noviembre, cuando ciudadanos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, al observar a un muchacho que avanzaba montado sobre un caballo, aparentemente sin reaccionar a lo que ocurría a su alrededor.

Según la información proporcionada por los testigos, el joven fue visto sobre la calle Chile, a la altura del cruce con Nicaragua, desde donde el animal continuaba su recorrido con dirección hacia la colonia Amalia Solórzano.

La persona que realizó el reporte señaló que el muchacho aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que existía preocupación de que pudiera sufrir una caída o algún accidente mientras permanecía sobre el animal.

Ante el llamado, agentes de la Policía Preventiva se trasladaron al sector señalado y establecieron contacto con el reportante, quien les explicó que el joven había reaccionado y posteriormente continuó su camino sin requerir ayuda.

Debido a que el involucrado ya se había retirado cuando llegaron los policías, no fue necesaria ninguna intervención adicional y el servicio concluyó sin novedad. Tampoco se reportaron personas lesionadas ni incidentes relacionados con el caballo, cuya presencia en esas condiciones llamó la atención de quienes transitaban por el lugar.