Joven engaña a sus secuestradores, logra escapar y provoca la captura de dos presuntos responsables

Una joven de 18 años logró escapar de un presunto secuestro en Morelia, Michoacán, gracias a una estrategia que terminó facilitando la detención de dos hombres señalados como sus captores.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Morelia, la joven permanecía retenida contra su voluntad en un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos . Tras encontrar una oportunidad para salir del inmueble, logró ponerse a salvo y solicitar ayuda, dando inicio a un operativo que concluyó con la captura de los sospechosos.

Un descuido permitió que la joven escapara

Según la información difundida por las autoridades, la víctima aprovechó un momento de descuido de quienes la mantenían privada de la libertad para abandonar el lugar donde permanecía retenida. Una vez fuera, pidió ayuda y proporcionó a los policías información clave sobre lo ocurrido.

Los elementos de seguridad acudieron de inmediato al sitio señalado, donde la joven relató que había permanecido retenida durante varios días. Su testimonio permitió a los agentes implementar un operativo en los alrededores para tratar de localizar a los presuntos responsables .

Minutos después ocurrió un hecho que terminó siendo determinante para la investigación: dos hombres llegaron al lugar y fueron reconocidos de manera directa por la víctima como quienes presuntamente la habían privado de la libertad.

La identificación permitió las detenciones

Tras el señalamiento realizado por la joven, los agentes realizaron una inspección preventiva a ambos individuos. Aunque no les encontraron objetos ilícitos, procedieron con su detención debido al reconocimiento directo realizado por la víctima.

Los detenidos, de 45 y 19 años de edad, fueron trasladados al Centro de Detención Municipal para su certificación médica y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dependencia que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

Por su parte, la joven recibió acompañamiento de la Unidad de Atención Integral a Víctimas, instancia que le brindó apoyo psicológico y asesoría legal para formalizar la denuncia correspondiente.

Continúan las investigaciones

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo permaneció privada de la libertad ni han dado a conocer el posible móvil del delito . Tampoco se ha revelado la identidad de los detenidos, debido al desarrollo de las investigaciones.

La Fiscalía de Michoacán será la encargada de recabar las pruebas necesarias y definir los delitos que podrían imputarse a los dos hombres, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente los hechos.