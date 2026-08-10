Joven es acuchillado por viejas rencillas, en la Mayagoitia

Una reunión entre amigos terminó con un joven hospitalizado, luego de que presuntamente fue atacado con un cuchillo durante una riña registrada en calles de la colonia Héctor Mayagoitia, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Isaac David Mata Ramírez, de 19 años, quien presentó tres heridas producidas por arma blanca y actualmente permanece bajo atención médica en el Hospital General 450, donde su estado de salud se reporta estable.

De acuerdo con el relato del propio joven, aproximadamente a las 00:30 horas del domingo 9 de agosto salió de su domicilio para llevar a varios de sus amigos a sus respectivas casas, luego de que habían sostenido una reunión.

Al encontrarse en un punto de la colonia Héctor Mayagoitia que no pudo precisar, un taxi presuntamente le cerró el paso. De dicha unidad descendieron varios sujetos y entre ellos reconoció a Axel, y con quien, aseguró, mantenía problemas desde tiempo atrás.

Ambos comenzaron a discutir y posteriormente se enfrentaron a golpes; sin embargo, durante la pelea, el otro joven presuntamente sacó un cuchillo de entre sus ropas y atacó en tres ocasiones a Isaac, provocándole lesiones en la parte baja de la espalda, cerca de la axila izquierda y a la altura del omóplato del mismo lado.

Los amigos que acompañaban al lesionado intervinieron y consiguieron subirlo nuevamente al vehículo para retirarse del lugar. Inicialmente fue llevado al Hospital del ISSSTE, donde recibió las primeras atenciones y se determinó que las heridas no ponían en riesgo su vida.

Debido a que no es derechohabiente del ISSSTE, posteriormente fue trasladado al Hospital General 450 para continuar con su atención y realizarle estudios de rayos X. Las autoridades tomaron conocimiento de la agresión y comenzaron con las indagatorias para esclarecer lo sucedido y localizar al presunto responsable.