Joven es atacado con arma blanca por su sobrino en unas canchas de Bermejillo

Un joven resultó lesionado con un arma blanca en la cabeza, luego de ser agredido presuntamente por su propio sobrino cuando se encontraba en unas canchas deportivas de la localidad de Bermejillo, municipio de Mapimí, por lo que fue necesario su traslado a un hospital de Gómez Palacio para recibir atención médica.

El afectado fue identificado como Jesús Daniel Hernández Cruz, de 27 años de edad, con domicilio en la colonia El Estadio, del municipio de Mapimí, quien presentó una herida producida por arma blanca en la región parietal izquierda del cráneo, además de diversos golpes contusos en la cabeza.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el joven se encontraba en las canchas deportivas de la colonia Las Planillas, en compañía de su cuñada, identificada como Brenda, cuando repentinamente llegó al lugar su sobrino, de nombre Alonso.

Según la declaración del lesionado, su familiar comenzó a agredirlo físicamente sin motivo aparente, propinándole varios golpes, hasta que en determinado momento sintió una sensación de calor en la cabeza y se percató de que le escurría sangre, por lo que comprendió que había resultado herido durante el altercado.

Ante lo ocurrido, otro de sus familiares acudió para brindarle auxilio y posteriormente lo trasladó al Centro de Salud Bienestar de Bermejillo, donde recibió las primeras atenciones médicas debido a las lesiones que presentaba.

Alrededor de las 19:00 horas, personal de Seguridad Pública Municipal de Mapimí notificó a las autoridades investigadoras sobre el ingreso del hombre lesionado al centro médico. Debido a las características de las heridas, se determinó su traslado al Hospital General número 51 de Gómez Palacio, para continuar con su valoración y tratamiento.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos tomaron conocimiento de lo sucedido y recabaron la declaración del afectado para establecer las circunstancias de la agresión. Asimismo, se mantienen las investigaciones correspondientes para localizar al presunto responsable y determinar su situación legal por las lesiones ocasionadas.