Joven es atacado con una navaja tras intentar auxiliar a vecino durante un robo en Durango

Un joven terminó hospitalizado y tuvo que ser sometido a una cirugía, luego de ser atacado con una navaja cuando presuntamente intentó auxiliar a uno de sus vecinos que era víctima de un robo.

El lesionado fue identificado como Gerardo Atanacio Rodríguez Larreta, de 28 años de edad, quien permanece internado en la clínica No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Según lo relatado por el propio afectado, aproximadamente a las 04:00 horas del domingo 16 de agosto se encontraba afuera de su domicilio, en el fraccionamiento Haciendas del Pedregal, cuando observó a varios jóvenes que presuntamente estaban robando pertenencias de uno de sus vecinos, a quien conoce como “El Caritas”.

Gerardo decidió avisarle a su vecino sobre lo que estaba ocurriendo; sin embargo, en ese momento el grupo, integrado aparentemente por jóvenes de entre 18 y 20 años, comenzó a agredirlo a golpes.

Durante el ataque, uno de los involucrados sacó una navaja y lesionó en varias ocasiones a Gerardo, quien posteriormente fue auxiliado por sus familiares y trasladado al IMSS, al que ingresó cerca de las 05:00 horas.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue intervenido quirúrgicamente y posteriormente trasladado a piso. Presentaba una herida de aproximadamente 13 centímetros en el abdomen, además de otra lesión punzocortante en el costado derecho.

El caso fue reportado a las autoridades durante el mediodía del lunes 17 de agosto, por lo que personal investigador acudió al hospital para entrevistarse con el lesionado y recabar información sobre la agresión, con la finalidad de establecer la identidad de los responsables.