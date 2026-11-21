Un joven fue atacado por un grupo de aproximadamente seis sujetos que lo interceptaron cuando caminaba por las inmediaciones de su domicilio, en el fraccionamiento Benito Juárez de la ciudad de Durango, donde recibió una herida de machete que le provocó una lesión vascular en la muñeca derecha.

El afectado fue identificado como Carlos Leonardo Rocha Cortez, de 24 años de edad, quien ingresó durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre al Hospital General 450, donde recibió atención médica por las lesiones ocasionadas durante la agresión.

De acuerdo con la declaración de su madre, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 02:00 horas, cuando el joven había salido a realizar unas compras a una tienda de conveniencia Oxxo, ubicada a unas cuadras de su vivienda.

Mientras transitaba por el sector, aproximadamente seis individuos aparecieron repentinamente y comenzaron a golpearlo, sin que hasta el momento se conozcan los motivos que originaron el ataque.

Durante la agresión, uno de los involucrados utilizó un machete para lesionarlo en la muñeca derecha, tras lo cual los responsables escaparon con rumbo desconocido, dejando al afectado herido.

A pesar de las lesiones, Carlos Leonardo consiguió regresar por sus propios medios a su domicilio, donde informó a su familia de lo sucedido. Posteriormente, su madre lo trasladó en un vehículo particular al Hospital General 450 para recibir atención médica.

El personal médico diagnosticó una herida en la muñeca derecha con lesión vascular y reportó al paciente estable, aunque bajo vigilancia para conocer su evolución. La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso para realizar las investigaciones correspondientes e identificar a los agresores.