Joven es atropellado y arrastrado una cuadra por camioneta que huyó en el Centro de Durango

Un joven resultó lesionado de gravedad durante la madrugada de este domingo luego de ser atropellado por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como José Alfredo Floreana Guerrero, de 19 años de edad, quien ingresó al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS para recibir atención médica por las lesiones sufridas en el percance.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 02:00 horas del domingo, cuando caminaba en compañía de su novia por la calle Constitución con dirección a su domicilio.

El joven señaló que al llegar a la altura de la calle Pereyra fue impactado repentinamente por una camioneta de color rojo, de la cual no logró obtener mayores características.

Según su versión, tras el impacto fue arrastrado aproximadamente una cuadra por la unidad, mientras el conductor continuó su marcha sin detenerse para auxiliarlo.

Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron elementos de Vialidad y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindarle los primeros auxilios.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado al Hospital General de zona 1 del IMSS, donde quedó bajo observación y atención especializada debido a las lesiones que presentaba.

Personal médico informó que José Alfredo sufrió fractura de tibia en la pierna derecha. Las autoridades correspondientes ya tomaron conocimiento del caso y realizan las investigaciones para localizar al conductor involucrado en el atropellamiento.