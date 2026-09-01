Joven es despojado de su bicicleta en el Huizache I; ubican a presuntos ladrones en 'maquinitas'

Un joven fue víctima del robo de su bicicleta durante la noche del lunes en calles del fraccionamiento Huizache I, de la ciudad de Durango; los presuntos responsables fueron ubicados poco después.

El reporte se recibió aproximadamente a las 21:15 horas del 31 de agosto, cuando una mujer identificada como Cristel solicitó la presencia de elementos de seguridad en la avenida De las Tres Culturas.

De acuerdo con la información proporcionada, el afectado, sobrino de la reportante, circulaba por el sector cuando fue interceptado por varios sujetos, quienes presuntamente le arrebataron la bicicleta.

Tras cometer el robo, los individuos se retiraron del lugar llevándose la unidad, por lo que familiares del afectado comenzaron a buscarla por los alrededores.

Minutos después, los presuntos responsables fueron ubicados dentro de un local de máquinas de videojuegos, localizado en las inmediaciones del retorno Cora, donde aparentemente todavía tenían en su poder la bicicleta.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de las autoridades para acudir al establecimiento y verificar lo sucedido, además de determinar la responsabilidad de las personas señaladas por el robo.