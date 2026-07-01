Joven es detenido por andar en bici en Corredor Constitución, durante festejos por triunfo del TRI

Un joven fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de presuntamente alterar el orden público y desobedecer las indicaciones de los agentes durante un recorrido de vigilancia en el corredor Constitución, en el Centro de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas del martes, a la altura de una tienda departamental, entre las calles Negrete y Aquiles Cerdán, donde oficiales que realizaban labores de prevención detectaron una situación que llamó su atención.

De acuerdo con el informe policial, los agentes observaron a un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta y, al intentar entrevistarse con él, este presuntamente hizo caso omiso a las indicaciones de la autoridad y se negó a descender de la unidad.

Tras varios momentos, los policías lograron controlar la situación y procedieron al aseguramiento de quien fue identificado como Ángel Uriel, de 18 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Caminos del Sol.

Antes de ser trasladado, el detenido dejó bajo resguardo de un conocido su bicicleta, un teléfono celular de la marca Redmi y una cartera que, de acuerdo con el reporte, no contenía dinero en efectivo.

El joven fue abordado en una unidad de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y trasladado a la Estación Norte, donde quedó a disposición del Juez Cívico en turno para que se determinara la sanción correspondiente por la falta administrativa señalada.