Joven es golpeado en vía pública de Durango e ingresó al HG450; horas después pidió su alta voluntaria

Un joven ingresó la tarde de este lunes al Hospital General 450 luego de haber sido víctima de una agresión física ocurrida en la vía pública, informaron autoridades.

El reporte fue emitido alrededor de las 13:00 horas por personal de vigilancia del nosocomio, quienes notificaron el ingreso de José Casimiro González Soria, de 25 años de edad, quien llegó al hospital a bordo de un vehículo particular para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros datos, el afectado manifestó que había sido golpeado por personas no identificadas mientras se encontraba en la calle, aunque no se dieron a conocer mayores detalles sobre el lugar exacto de la agresión ni las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Tras recibir el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, adscrito a la Policía Investigadora de Delitos, se trasladó al Hospital 450 por indicaciones del Nodo de Interconexión y Telecomunicaciones del C5 para tomar conocimiento del caso.

Al arribar al nosocomio, los agentes se entrevistaron con personal de Trabajo Social, quienes informaron que el lesionado había decidido firmar su alta voluntaria para retirarse del hospital, antes de que se pudiera ampliar la información sobre la agresión.

La atención médica estuvo a cargo del personal médico en turno, quien diagnosticó a José Casimiro como policontundido, es decir, con múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.

Pese a las lesiones que presentaba, el estado de salud del joven fue reportado como estable y fuera de peligro, por lo que abandonó el nosocomio por su propia voluntad.