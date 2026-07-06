Joven es hallado sin vida en domicilio de Canatlán

Un joven fue localizado sin vida la tarde del domingo en un domicilio de la colonia 11 de Julio, en el municipio de Canatlán. La Fiscalía General del Estado de Durango inició las investigaciones de un caso de probable suicidio.

El reporte fue recibido alrededor de las 14:00 horas, cuando autoridades municipales fueron alertadas sobre una persona que se encontraba inconsciente en un inmueble ubicado sobre la calle Blas Corral. Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora, el Agente del Ministerio Público, así como paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil.

A su llegada, los cuerpos de emergencia confirmaron que el joven, identificado con las iniciales D.N.P., de 22 años de edad, ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con las primeras diligencias, en el sitio se localizaron indicios compatibles con un suicidio.

Las investigaciones establecen que, antes del arribo de las autoridades, familiares del joven lo auxiliaron y solicitaron el apoyo del sistema de emergencias. Sin embargo, al ser valorado por los paramédicos, únicamente se confirmó el fallecimiento.

Durante las entrevistas realizadas por el personal investigador, familiares manifestaron que, durante la madrugada, el joven les había expresado preocupación por una situación de carácter personal ocurrida horas antes. Esa información forma parte de la carpeta de investigación y será analizada por las autoridades como parte de las diligencias.

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar y la recolección de los indicios correspondientes, mientras que el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones para integrar la carpeta correspondiente y determinar de manera oficial las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento, conforme a los resultados de los peritajes y las diligencias ministeriales.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar apoyo inmediato con familiares, amistades, profesionales de la salud o los servicios de emergencia a los números 911 y 075. Hablar con alguien y pedir ayuda puede marcar una diferencia importante.